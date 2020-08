El 'Telediario' de TVE, acusado de manipulación por el gráfico del PIB

M.G. La cadena pública ha sido duramente criticada en redes por falta de rigor y supuesta manipulación. Todo se debe al gráfico que emitió este viernes 31 de julio el 'Telediario 1' de TVE para ilustrar el desplome de la economía española por la crisis del coronavirus.

La edición de informativos presentado por Ana Blanco emitió un gráfico sobre la evolución del PIB en nuestro país y los números no cuadraban, algo que ha sido muy criticado en redes, tanto por los espectadores como por políticos como Toni Cantó.

@telediario_tve @rtve Otro gráfico fantástico, eh? Qué gran idea no poner más referencia que el -2,0 y abreviar la línea que nos lleva al fondo. No había más pantalla? No se puede hacer correctamente? Trucos infantiles? Cada día más patéticos. pic.twitter.com/5Xxmil0RMf