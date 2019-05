'Juego de tronos': Los gazapos más recordados de la serie

A.B. La octava y última temporada de 'Juego de Tronos' es sin duda uno de los fenómenos televisivos de la temporada. Millones de personas están pendientes semanalmente de las intrigas de la ficción de HBO.

(ATENCIÓN CONTIENE SPOILERS)

Con tantos ojos pendientes, no es extraño que ningún detalle, por pequeño que sea, se escape de la vista de los fans. Tampoco los gazapos, que últimamente están siendo objeto de intensos debates en las redes sociales.

Y es que pese a ser una de las series de mayor audiencia del mundo y figurar entre las que cuentan con un mayor presupuesto, tampoco Juego de Tronos se libra de los errores.

El último error que se ha colado en la trama de HBO se pudo ver en el capítulo emitido este pasado domingo, el 8x05, y como suele ocurrir en estas ocasiones, han sido los usuarios de Twitter los que han puesto el grito en el cielo.

En esta ocasión, el error visto en pantalla ha estado protagonizado por la mano de Jaime Lannister, a quien misteriosamente parece haberle crecido una mano natural pese a que desde que en la tercera temporada le cortaron esta extremidad luce una mano de hierro dorado en su muñón.

El gazapo, que ha generado multitud de comentarios y chascarrillos en las redes sociales, se pudo ver cuando Jaime Lannister abrazó a su hermana Cersei tras reencontrarse ambos en la Fortaleza Roja.

Este imperdonable error se suma a otros gazapos que han afectado la serie de mayor presupuesto de HBO. Uno de los más recordados se vio precisamente justo en el penúltimo capítulo emitido de la octava temporada, por lo que ya son dos los episodios consecutivos en los que se detecta un error importante.

En el caso del 8x04, el gazapo hizo correr ríos de tinta, algo lógico si se tiene en cuenta que durante la cena organizada por los supervivientes de la Batalla de Invernalia en el salón principal del castillo, se coló en pantalla ni más ni menos que un vaso de café de Starbucks.

Otro de los errores históricos de la serie de HBO ocurrió durante la Boda Púrpura. Durante la ceremonia de unión entre Joffrey Baratheon y Margaery Tyrell, muchos espectadores apreciaron un fallo de rácord: cuando Joffrey está asfixiándose en el suelo y señala a Tyrion, éste se agacha y coge la copa del rey. Pero la escena vuelve a repetirse una vez Joffrey muere; Cersei mira a su hermano, que vuelve a inclinarse para recoger el cáliz (que en teoría ya tenía en la mano) del suelo.

Como es habitual en muchas producciones televisivas y cinematográficas, uno de los errores más habituales es consecuencia de la aparición en pantalla de objetos no deseados.

Cables, micrófonos, focos o herramientas que no existían en esa época se convierten en la peor pesadilla de los script. En este sentido, Juego de Tronos no es una excepción. En esta escena, se aprecia como debajo de la pierna derecha de Stannis sobresale el cable y el cargador de un ordenador portátil.

En el capítulo nueve de la primera temporada, Daenerys sale de la tienda de campaña en la que la bruja realiza sus hechizos sobre Khal Drogo.

Durante el travelling alrededor de su cuerpo, se logra apreciar que Emilia Clarke lleva un sujetador moderno. En la siguiente toma, ya no lo lleva, pero aún se aprecian marcas de las tiras en sus hombros.

Mantener la continuidad entre las escenas no siempre resulta sencillo, pero debería ser de obligado cumplimiento en una serie con el presupuesto de Juego de Tronos. No obstante, no siempre es así. En esta escena, se puede apreciar como la mano de Catelyn Stark aparece y desaparece de una escena a otra.

Los objetos que se mueven son otros de los gazapos de 'Juegos de tronos'. En esta escena vemos como la espada de este joven salta sola de su mano al suelo.

También la ubicación de los negocios parecen moverse en la serie. En la primera temporada, la herrería donde trabaja el bastardo de Robert está situada en una céntrica calle en la mitad del mercado. Una temporada más tarde, no obstante, esta misma herrería aparece en lo alto de una montaña dominando toda la villa.

Tampoco los títulos de crédito de la serie de HBO se libran de los gazapos. Así, en los dos primeros capítulos de la primera temporada, el nombre de Sophie Turner, la actriz que interpreta a Sansa, aparecía junto al símbolo de la casa Targaryen, Joffrey junto al lobo de la casa Stark y Daenerys junto al de los Lannister.

En Juego de Tronos los extras juegan también un papel importante, y no siempre resulta sencillo. En esta escena, este guardia tuvo muchos problemas para conseguir envainar su espada, algo que no pasó desapercibido para los millones de fans de la serie.

En la quinta temporada, vemos el flashback en el que Cersei, siendo todavía una niña se topa con la bruja Maggy quien le aventura que tendrá tres hijos que no serán del rey. La profecía no es del todo correcta, ya que en el quinto capítulo de la serie, en las investigaciones llevadas a cabo por Lord Eddard Stark, descubre que la reina tuvo cuatro hijos, uno de los cuales murió de pequeño.

Por otra parte, tampoco el doblaje de la serie al español se libra de los gazapos. Muy recordado es el último error en el que han incurrido los dobladores, que han conseguido hacer famoso el término 'Sicansíos'. La ininteligible palabra la pronunció Davos Seaworth. En realidad estaba diciendo en inglés 'She can't see us', pero a la hora de traducir la frase al español se quedó como 'Sicansíos'.