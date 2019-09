Los mejores gazapos de 'La casa de papel'

J. F. 'La casa de papel' ha estrenado, recientemente, su tercera temporada. Una serie que ha logrado un enorme éxito a nivel mundial. Sin embargo, pese a ello, no se libra de tener varios gazapos, como ocurre en todas las series.

Acción, humor, amor, tensión, ... 'La casa de papel' tiene todo, pero también errores. Si se analizan al detalle las escenas, encontramos cosas que no cuadran o a las que les falta explicación. Debido a lo mucho que gusta la serie a sus seguidores, resulta complicado encontrar los errores, pero también los tiene.

Teniendo en cuenta el peligro de spoilers, a continuación señalamos algunos de los fallos de la serie:

La Casa de la Moneda

El escenario de la serie se sitúa en La Casa de la Moneda, donde se produce el robo de los billetes. No obstante, hace años que estos ya no se fabrican allí, sino que los hace la empresa IMBISA.

Teléfonos móviles

En una escena de la serie, se observan los teléfonos requisados a los rehenes colocados en una mesa. Chirría que se juntan teléfonos de muy distintas épocas, tanto de última generación como algunos muy antiguos, cuando en realidad estos últimos, prácticamente, nadie los utiliza ya.

Cambio de ropa

'Denver' mantiene oculta a Mónica en una cámara acorazada. En ella, aparece con ropa interior de color negra, cuando en un capítulo anterior la tiene rosa. Imposible teniendo en cuenta que es una rehén y debería tener una única ropa.

Fabricación de los billetes

Los protagonistas ponen a fabricar billetes durante todos los días y noches que están en el edificio. Sin embargo, resulta complicado que ante esa constante fabricación, no se agote ninguna de las materias primas necesarias. Además, a la Policía no se le ocurre cortar la electricidad para que la maquinaria no funcione.

Desfase horario

En una escena se muestra cómo 'Tokio' da la orden de entrar a La casa de la Moneda a las 10:16, mientras que en otra escena, el móvil de Alison -una de las rehenes-, muestra cómo recibió un mensaje a las 13:08 anterior a estar dentro del edificio.

La bandera de Panamá

Chicos de @lacasadepapel pues les tengo una queja. En el capítulo 3, minuto 31:00 me han colocado mi bandera panameña ???? al revés frente al banco de España. Solo les pido lo arreglen en la 4ta temporada para fin de este año y quedamos a mano #lcdp3 #LCDP4 pic.twitter.com/6K23naoFMj — Roland (@Roland_507) 20 de julio de 2019

Al inicio de la tercera temporada se produce una de las escenas que más críticas ha levantado. En la imagen en la que aparece Nuevos Ministerios en Madrid, se ven una serie de banderas en los mástiles, pero la de Panamá aparece dada la vuelta. Está al revés, con la estrella azul en la parte inferior izquierda.

La herida

'Berlín' tiene una herida en la cabeza provocada por un golpe que le propinó 'Nairobi'. En distintas escenas, la venda está colocada de diferente forma. En una no le tapa las orejas y en otra le tapa la oreja derecha, además de no estar muy bien atada.