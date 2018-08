'The Big Bang Theory': ¿Qué actor ha propiciado su final?

EP / Madrid Tras meses de rumores y tal y como adelantó Johnny Galecki, actor que da vida a Leonard, el pasado enero, ya es oficial: The Big Bang Theory finalizará tras su duodécima temporada. A pesar de que el inminente desenlace ya planeaba sobre la serie, la verdadera razón ha sido Jim Parsons, quien ha decidido no continuar.

Según Entertainment Weekly, Parsons ha decidido finalizar su etapa interpretando a Sheldon, a pesar de una suculenta oferta de 50 millones de dólares más beneficios si seguía dos años más. Sin embargo, el intérprete rechazó la propuesta.

WB TV, CBS y Chuck Lorre Productions han lanzado un comunicado dando la noticia. "Estamos eternamente agradecidos a nuestros fans por su apoyo durante las últimas doce temporadas. Nosotros, junto con el elenco, los guionistas y el equipo, apreciamos enormemente el éxito de la serie y pretendemos ofrecer la última temporada y el final de la serie, que llevará a The Big Bang Theory a un cierre creativo épico".

