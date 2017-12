'Operación Triunfo 2017': Cepeda y Roi nominados; Galicia pierde un 'triunfito'

REDACCIÓN

La octava gala de ' Operación Triunfo 2017 ' se recordará, sin duda, como la más amarga para los espectadores gallegos del programa de TVE después de quede 'triunfitos'. Así, Cepeda -que afronta su quinta nominación en la edición de este año- y Roi se enfrentarán a la decisión del público y uno de los dos tendrá que abandonar su carrera hacia el triunfo.

La última entrega de 'Operación Triunfo 2017' recuperaba las actuaciones en solitario de cada uno de los concursantes. Un hecho que no se repetía desde la torpe gala inaugural de la temporada de un programa que cada semana gana en audiencai y seguidores a su competencia. Los solos de los triunfitos han hecho que el jurado examinase con lupa cada una de las notas, gestos y el sentimiento que cada uno demostraba sobre el escenario. De hecho, Manuel Martos -miembro del jurado- reconocía en un instante del programa que resultaba cada vez más complicado decidir qué candidatos dejar fuera de la carrera hacia la gran final de este año.

Cepeda, cinco; Roi, dos

El ourensano Luis Cepeda no es nuevo en esto de dejar su futuro en manos del público de 'Operación Triunfo 2017'. Con esta última candiatura a salir de la Academia que dirige Noemí Galera, ya son cinco las que acumula uno de los concursantes más populares del programa y que durante las últimas cuatro semanas ha ocupado un puesto en el banquillo de los señalados. "Tu actuación ha sido la peor de todos los concursantes", le decía Joe Pérez-Orive con dureza respecto a su su interpretación de 'Vencer al amor' de India Martínez.

Su compañero de nominación, Roi, otro de los gallegos del concurso, le tocó el papel de defender sobre el escenario un tema del que llegó a confesar que le encantaba, pero que suponía un reto para el cantante de la Orquesta Olympus. Su interpretación de 'Versace on the floor' de Bruno Mars no satisfizo al jurado que, pese a valorar su evolución dentro de la academia y su aportación a la convivencia, lo sentaban en el segundo puesto del tribunal popular. "No hay ninguna duda de tu evolución, de que eres un alumno fantástico y muy buen compañero", aclaraba también Manuel Martos antes de asegurarle que lo que tenía en contra era "el nivel de sus compañeros".

Miriam crece y sigue adelante

En la carrera hacia la final de 'Operación Triunfo 2017' está también Miriam, la tercera de los concursantes que este año se ha hecho un hueco el programa que elegirá al representante de España en Eurovisión. A la de Pontedeume le tocaba salir airosa de un reto: interpretar una de las canciones más famosas de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

A tenor de lo dicho por Mónica Naranjo, encargada de valorar su trabajo sobre el escenario, lo consiguió. "Esta canción es de las intocables. Voy a valorar la dificultad, el reto, tu buen hacer y te voy a dejar cruzar la pasarela", le dijo la intérprete de Sobreviviré antes de que ocupase su lugar junto a los compañeros que seguirán su viaje hacia el éxito en la gala nueve.