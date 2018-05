La playlist para estar al día en los conciertos de Castrelos 2018

Marcos Romero | Redacción Los conciertos del Auditorio del parque de Castrelos vienen bien cargados de música, marcha y emoción. Algunos de los platos fuertes que pisarán el escenario más emblemático de Vigo son titanes de la canción como Raphael o Joan Manuel Serrat, históricos del rock o del blues como Maná o Little Steven o música más pop y alternativa traída por Dorian, Zoé o Morat.

Little Steven - 12 de julio

Joan Manuel Serrat - 21 de julio

Maná - 23 de julio

Dorian y Zoé - 27 de julio

Morat - 31 de julio

Raphael - 2 de agosto

El espíritu de Bruce Springsteen estará presente en Vigo este verano. Su guitarrista y amigo, Steven Van Zandt, conocido musicalmente como Little Steven, actuará en el Auditorio de Castrelos el próximo 12 de julio . El músico estadounidense estuvo cerca de una década unido a The Boss (1975-1984), hasta que decidió emprender su carrera en solitario como solista con su banda Little Steven and The Disciples of Soul. Más adelante, en 1995, regresó junto a Springsteen. El concierto, como todos los que se celebran en el parque vigués, será gratuito para todos aquellos que se sitúen en el graderío central. Serrat llega a Vigo con su nuevo espectáculo "Mediterráneo da Capo ", con el que el artista decidió "desplegar velas para navegar de nuevo con su disco Mediterráneo (1971) como el eje alrededor del cual gira este concierto", explicaban en la nota de presentación de la discográfica. En este viaje al pasado el cantautor catalán repasa las diez canciones de aquel LP fundamental con temas convertidos en himnos de toda una generación como "Lucía", "Aquellas pequeñas cosas", "Pueblo blanco", "Barquito de papel" y el mítico "Mediterráneo" que da nombre al disco. Estos clásicos navegarán junto a lo mejor de su amplísimo repertorio y alguna sorpresa musical de nuevo cuño el próximo 21 de julio en Vigo.El mítico grupo mexicano Maná visitará Vigo el próximo 23 de julio . Será dentro de su gira de conciertos 'Latino Power Tour', en la que hace un amplio recorrido por su discografía, incluyendo los grandes éxitos que les han hecho valedores de importantes premios. El concierto en Castrelos será a las 23.00 horas de la noche. El grupo, fundado en 1987, atesora múltiples galardones, entre los que destacan cuatro premios Grammy, 8 Grammy Latino y 5 MTV. En el paseo de la fama de Hollywood tienen su propia estrella.La banda Dorian, originaria de Barcelona, llegará a Vigo después de presentar su nuevo álbum de estudio, "Justicia Universal", que presentan el 25 de mayo. Tras esa presentación la banda catalana empezará una amplia gira nacional e internacional que la llevará por Chicago, Denver, San Francisco, Los Ángeles, Ciudad de México, San Luis Potosí... También por diferentes puntos de la geografía española, como Sevilla, Valencia, Málaga, Madrid o Barcelona. El 27 de julio les acompañará en el escenario de Castrelos el grupo mexicano Zoé, que presentará también su sexto álbum, Aztlán. La formación mexicana tiene conciertos programados por Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Bolivia y España, donde anuncia ya fechas en ciudades como Madrid, Cádiz y L´Hospitalet de Llobregat.El grupo, con temas tan populares como "Besos en Guerra" -que interpreta con Juanes- o "Cómo te atreves", aterriza en Vigo el 31 de julio. La banda colombiana ya estuvo en la ciudad el verano pasado, cuando llenó el Auditorio Mar de Vigo dentro de su gira internacional "Amor con hielo".El incombustible. El carismático intérprete llenó hace algo menos de un año el Auditorio Mar de Vigo y ahora aspira a repetir en un recinto mayor, con entrada libre en el auditorio y precios populares en el foso todavía por determinar. Raphael presentará en Vigo temas de su último trabajo discográfico, "Infinitos bailes", que incluye composiciones de artistas como Iván Ferreiro o Vanessa Martín y recordará algunos de sus temas más reconocibles como "Mi gran noche", "Escándalo", "Yo soy aquel" o "Cuando tú no estás".