Paulina Rubio apaga 'La Voz' de Galicia en Antena 3

JORGE ÁLVAREZ

Las batallas de La Voz han echado a andar en Antena 3 y a Galicia no le ha salido bien el resultado. Dos representantes: Andrés Balado, conocido como el Bruce Springsteen español por obra y gracia de David Bustamante, y el dúo de Ángel Mosquera y Leonardo Mera, los amigos que ensayan vía Skype, eran los que desde tierras gallegas aspiraban a entrar en la siguiente fase del programa que presenta Eva González.

Lo eran hasta la noche del pasado lunes, cuando Paulina Rubio tomaba la decisión de prescindir de ellos, enviarlos a casa y dejar sin concursantes de origen gallego a La Voz, no sin antes agradecerles su paso por un programa que semana a semana arrasa en audiencia y genera un intenso debate en las redes sociales.

Precisamente fue en Twitter donde se vivió la primera gran polémica de las Batallas de La Voz: la eliminación del gallego Andrés Balado. Este informático de 47 años se ganaba al público del programa de Antena 3 ya desde su debut en los casting a ciegas con una versión de Purple Rain de Prince y se convertía en uno de los favoritos a llevarse la victoria o, al menos, alcanzar la fase final.

Pero la canción You are so beautiful de Joe Cocker se cruzó en su camino y, sobre todo, Paulina Rubio. El huracán mexicano tuvo que tomar lo que definió como "una decisión muy difícil" y deshacerse de uno de los miembros de su equipo.

Para sorpresa de la audiencia, que esperaba que el 'Bruce Springsteen gallego' siguiese adelante en la competición, los responsables del Team Paulina optaron por darle al tenor Ángel Cortés el derecho a participar en los directos de La Voz de Antena 3. La decisión de Paulina Rubio y Antonio José, su ayudante, no tardó en convertir el nombre del gallego en uno de los temas más comentados en Twitter, fruto de las críticas contra la cantante mexicana.

#LaVozBatalla Paulina coge a Ángel (una de esas miles de voces de ópera que ya hemos oído) y tira a la basura una de la mejores voces que han pasado por la historia del programa sino la mejor. Demuestra supongo, el rigor que ha tenido toda su vida para la música, osea ninguno. — Oti (@oTinie) March 11, 2019

Yo creía que era la peor a la hora de tomar decisiones hasta que descubrí a Paulina Rubio, no se puede hacer peor, de verdad que no.

He perdido la cuenta de todos los talentos a los que ha echado. #LaVozBatalla pic.twitter.com/Tan4EdZXMB — andrea ??? (@zaynreynolds) March 11, 2019

Primero se carga a Aitor y ahora a Andrés.... Definitivamente Paulina Rubio aportaría más al programa quedándose en su casa #lavozbatalla — Adrián Sánchez (@elmasdificil) March 11, 2019

“No me tomo a la ligera todo esto. Cuando yo tomo decisiones fiándome de mi isntinto no me equivoco. Cuando lo hago con la cabeza siempre meto la pata”, afirmaba justo antes de anunciar que elegía a Ángel Cortés como ganador del enfretamiento musical con el rockero de Cariño. Ante las palabras de la mexicana la presentadora Eva González no pudo evitar emocionarse ni reprimir las lágrimas.

Lo de esta batalla es de lo más impresionante que he visto en mi vida. Por favor, contadme que os parece porque el nivel es alucinante!!!! #LaVozBatalla — Eva González (@evagonzalezf) March 11, 2019

Ángel y Leo también se van del equipo de Paulina Rubio

Los otros gallegos que también participaban en la primera de las entregas de las batallas de La Voz eran Ángel y Leo. Ellos se enfrentaban al benjamín de la edición, Marlo, por el que Paulina Rubio ha mostrado más que devoción en alguna que otra ocasión.

Juntos se enfrentaron a la canción Writing's on the wall de Sam Smith en una batalla de dos contra uno en la que el dúo de A Coruña que ensayan enviándose mensajes por WhatsApp salió perdedor. A cambio, Paulina Rubio, les prometió llevárselos a Miami para grabar una canción en su estudio.

La decisión de la cantante mexicana tampoco fue de lo más comprendido y algunos trataban de procesar las razones por las que Marlo pasaba de fase cuando serán los gallegos los que viajarán al otro lado del charco para grabar un tema con Paulina Rubio.

Dios mío. No me puedo creer que dejéis fuera a esos chicos. Con las voces tan espectaculares que tienen. — La Madre Tierra (@lamadretierr) March 12, 2019